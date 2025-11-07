PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Nötigung und Bedrohung auf der Autobahn

Varel (ots)

Am Donnerstag, den 06.11.2025, gegen 12:00 Uhr, kam es auf der Autobahn 29 in Fahrtrichtung Wilhelmshaven zu einem Zwischenfall. Ein 78-jähriger Autofahrer wurde durch einen 30-jährigen Pkw-Fahrer bedrängt und genötigt. Der Beschuldigte fuhr mehrfach dicht auf, blendete mit den Scheinwerfern auf und bremste den vorausfahrenden Pkw wiederholt aus. An der Anschlussstelle Varel/Bockhorn überholte der 30-Jährige das Fahrzeug des Opfers in der Abfahrt, blockierte anschließend die Rechtsabbiegerspur und stieg aus. Er zog den 78-Jährigen am Kragen, warf dessen Mobiltelefon weg und bedrohte ihn verbal.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren