Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Nötigung und Bedrohung auf der Autobahn

Varel (ots)

Am Donnerstag, den 06.11.2025, gegen 12:00 Uhr, kam es auf der Autobahn 29 in Fahrtrichtung Wilhelmshaven zu einem Zwischenfall. Ein 78-jähriger Autofahrer wurde durch einen 30-jährigen Pkw-Fahrer bedrängt und genötigt. Der Beschuldigte fuhr mehrfach dicht auf, blendete mit den Scheinwerfern auf und bremste den vorausfahrenden Pkw wiederholt aus. An der Anschlussstelle Varel/Bockhorn überholte der 30-Jährige das Fahrzeug des Opfers in der Abfahrt, blockierte anschließend die Rechtsabbiegerspur und stieg aus. Er zog den 78-Jährigen am Kragen, warf dessen Mobiltelefon weg und bedrohte ihn verbal.

