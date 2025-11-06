Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Gemeinsame Pressemeldung des Landkreises Friesland, der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland sowie der Gemeinde Zetel

Zetel (ots)

Alkohol und Vape-Zubehör: So liefen die Testkäufe in Zetel - Jugendschutzkontrollen auf dem Zeteler Markt

Mit Testkäufen haben der Landkreis Friesland, die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland und die Gemeinde Zetel Mitte Oktober gemeinsam geprüft, ob sich Verkaufsstellen in der Gemeinde Zetel an den Jugendschutz halten. Auch auf dem Zeteler Markt (8. bis 10. sowie 12. November 2025) werden das Jugendamt Friesland, das Ordnungsamt der Gemeinde Zetel und die Polizei gemeinsam verstärkt Jugendschutzkontrollen durchführen.

Bei den Testkäufen am 14. Oktober 2025 erhielt eine 15-jährige Testkäuferin an einer von neun Verkaufsstellen branntweinhaltigen Alkohol. Grundsätzlich gilt: Kein Alkohol für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren und keinen Branntwein bzw. keine branntweinhaltigen Getränke (dazu zählen auch viele Mischgetränke) an unter 18-Jährige. Eine Abgabe hochprozentiger Alkoholika an Minderjährige unter 18 Jahren ist ausdrücklich verboten und kann mit einem Bußgeld geahndet werden.

Darüber hinaus wurde bei den Testkäufen in einem Geschäft Vape-Zubehör ohne Alterskontrolle verkauft - gemäß §10 des Jugendschutzgesetzes ist die Abgabe von Tabakwaren und nikotinhaltigen sowie nikotinfreien Liquids an Kinder und Jugendliche verboten.

Das Ergebnis zeigt, wie wichtig Präventionsmaßnahmen wie diese sind, um kontinuierlich für den Jugendschutz zu sensibilisieren.

Auch auf dem diesjährigen Zeteler Markt wird kontrolliert, ob beim Alkoholausschank das Jugendschutzgesetz eingehalten wird und es mittels "Rucksack-Tourismus" (auf das Gelände mitgebrachte alkoholische Getränke) Verstöße gibt. Die Kontrollen dienen vor allem der Prävention, zudem werden alle Wirte und Schausteller auf dem Markt sowie Gewerbetreibende und Schulen in Zetel für das Thema sensibilisiert. Jugendamt, Gemeinde und Polizei appellieren zudem an alle Eltern, auf den beaufsichtigten Aufenthalt ihrer Kinder auf dem Zeteler Markt und auch auf deren Alkoholkonsum zu achten. Die Gemeinde Zetel ist an den Markttagen erneut mit einem Awareness-Team auf dem Gelände unterwegs. Das Team steht allen Marktbesucherinnen und Marktbesuchern bei Fragen rund zum Jugendschutz und weiteren Themen zur Verfügung und bietet Unterstützung.

Die Polizei weist zudem alle Besucherinnen und Besucher darauf hin, ihre Getränke nicht unbeaufsichtigt zu lassen, um sich vor möglichen Gefährdungen (z.B. durch K.O.-Tropfen) zu schützen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell