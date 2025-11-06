Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Jever
Jever (ots)
Am Dienstag, 04.11.2025, zwischen 08:00 und 15:00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Mühlenstraße der Pkw eines Geschädigten, ein VW Tiguan mit FRI-Kennzeichen, beschädigt.
Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Schaden durch ein anderes Fahrzeug beim Ausparken oder Rangieren entstanden sein. Der oder die Fahrzeugführer/in entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Telefonnummer 04461 / 74490 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell