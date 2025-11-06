Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Kind bei Verkehrsunfall in Zetel leicht verletzt - Verursacher flüchtet

Zetel (ots)

Am Mittwoch, 05.11.2025, kam es gegen 17:25 Uhr in der Jakob-Borchers-Straße in Zetel zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind leicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 12-jähriger Junge mit seinem Fahrrad den Radweg der Jakob-Borchers-Straße und bog nach links auf den Parkplatz eines Ärztehauses ab. Dabei näherte sich von hinten ein Pkw, der das Fahrrad touchierte. Das Kind stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

Der bislang unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 / 923-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell