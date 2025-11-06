Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus in Wilhelmshaven
Wilhelmshaven (ots)
Am Mittwoch, 05.11.2025, kam es gegen 17:33 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Borkumstraße im zu einem gemeldeten Küchenbrand. Nach bisherigen Erkenntnissen war vermutlich ein technischer Defekt am Küchenherd ursächlich für die Rauchentwicklung. Die Feuerwehr war rasch vor Ort und konnte den Brand schnell löschen. Personen wurden nicht verletzt, und auch am Gebäude entstand kein nennenswerter Schaden.
