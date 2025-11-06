PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Alkoholisierter Radfahrer in Schortens gestoppt

Schortens (ots)

Am Dienstag, 04.11.2025, gegen 17:09 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung in der Mozartstraße in Schortens ein Fahrradfahrer auf, der unvermittelt vom Gehweg auf die Fahrbahn fuhr und diese unmittelbar vor dem Streifenwagen querte. Anschließend setzte der Mann seine Fahrt in deutlicher Schlangenlinie fort. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der 51-jährige Radfahrer erheblich alkoholisiert war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,96 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

