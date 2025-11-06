PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WHV: Mehrere Containerbrände in Wilhelmshaven - Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei und der Stadt Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (05./06.11.2025) kam es im Stadtgebiet von Wilhelmshaven zu mehreren Containerbränden. Betroffen waren die Stadtteile Bant, Europaviertel und Wiesenhof. An insgesamt fünf Örtlichkeiten gerieten Müll- und Altpapiercontainer in Brand. Die Berufsfeuerwehr Wilhelmshaven die Brände jeweils schnell löschen.

Gegen 01:27 Uhr qualmte in der Bremer Straße / Emil-Buscher-Straße ein Altpapiercontainer, der rasch gelöscht werden konnte. Gegen 01:47 Uhr brannten an der Bremer Straße / Tilsiter Straße drei Container vollständig aus. Wenige Minuten später, gegen 01:53 Uhr, wurde ein weiterer Container in der Bremer Straße durch Vollbrand zerstört.

Gegen 02:00 Uhr kam es am Europaring erneut zu qualmendem Altpapier, das ebenfalls gelöscht werden konnte. Gegen 03:19 Uhr brannten schließlich in der Straße Am Wiesenhof drei Container vollständig nieder.

Die Polizei Wilhelmshaven hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ein Zusammenhang zwischen den Bränden kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

