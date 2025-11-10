PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Bei Schwerpunkteinsatz: 38-Jähriger fordert Polizisten zum Kampf heraus und erhält Platzverweis

Hagen (ots)

Am Freitag (07.11.2025) waren Einsatzkräfte der Polizei Hagen von 16 bis 24 Uhr anlässlich eines Schwerpunkteinsatzes im Bereich des Hauptbahnhofes und in den Stadtteilen Wehringhausen und Altenhagen unterwegs.

Bei mehreren Personenkontrollen fanden die Beamten Verkaufseinheiten von Betäubungsmitteln, darunter Amphetamin. Sie stellten die Drogen sicher und fertigten entsprechende Strafanzeigen.

Während einer weiteren Personenkontrolle baute sich plötzlich ein 38 Jahre alter Mann vor ihnen auf. Er forderte die Polizisten zum Kampf heraus und streckte ihnen seine Mittelfinger entgegen. Er versuchte, bedrohlich auf die Polizisten zu wirken, die ihm jedoch einen Platzverweis aussprachen, woraufhin er den Bereich verließ. Gegen den 38-Jährigen leiteten sie ein Ermittlungsverfahren ein.

In Wehringhausen unterzogen die Einsatzkräfte einen 47-Jährigen einer Kontrolle und stellten fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Da der Mann den geforderten Geldbetrag nicht aufbringen konnte, wurde er festgenommen und von den Einsatzkräften ins Polizeigewahrsam gebracht.

Auch im Stadtteil Altenhagen waren Polizisten unterwegs. Sie machten bei ihrer Präsenzstreife erfreulicherweise keine verdächtigen Feststellungen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

