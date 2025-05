Polizei Duisburg

POL-DU: Buchholz: 90-Jährige von Lkw erfasst und schwer verletzt

Duisburg (ots)

Am Montagvormittag (12. Mai, 10:25 Uhr) fuhr ein 56-jähriger Lkw-Fahrer im Bereich einer Ladezone eines Geschäftes an der Düsseldorfer Landstraße eine 90-jährige Fußgängerin an und verletzte sie schwer.

Nach ersten Erkenntnissen soll sich die Senioren fußläufig im sogenannten "Toten Winkel" der anfahrenden Sattelzugmaschine fortbewegt haben. Der Lkw-Fahrer habe den Schrei der Dame nach dem Zusammenstoß gehört, brachte das Fahrzeug sofort zum Stehen und leistete Erste-Hilfe. Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte die schwer Verletzte in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat 22 hat die Ermittlungen noch an der Unfallstelle vor Ort aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell