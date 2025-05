POL-DU: Overbruch: Raub auf Seniorin - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots) - Am Dienstagvormittag (13. Mai, 09:31 Uhr) kam es in der Laaker Straße zu einem versuchten Tötungsdelikt. Ein 25-jähriger Duisburger hatte in einer Auseinandersetzung nach bisherigen Erkenntnissen eine 32-Jährige schwer verletzt. Die Duisburger Polizei hat den Mann inzwischen widerstandslos ...

mehr