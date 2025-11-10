Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Bandstiftung in Hohenlimburg gesucht - Unbekannter legt Grillanzünder in Van

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter setzte am Samstagabend (08.11.2025) in Hohenlimburg einen Van in Brand und flüchtete anschließend unerkannt. Anwohner der Wesselbachstraße beobachteten gegen 21 Uhr einen Mann, der die Straße bergauf lief. Er ging auf einen geparkten Citroen Jumper zu, öffnete die Schiebetür und ging in das Fahrzeug hinein. Als der Unbekannte kurze Zeit später die Schiebetür wieder öffnete und anschließend in Richtung der Herrenstraße flüchtete, erkannte eine Anwohnerin Feuer in dem Van. Wie sich später herausstellte, hatte der Mann unter anderem einen der Sitze mit Grillanzünder in Brand gesetzt. Der Täter hatte eine schlanke Statur, war etwa 180 cm groß und bekleidet mit einer blauen Jeanshose sowie einer schwarzen Jacke. Zudem trug er eine Basecap auf dem Kopf. Wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung hat die Kripo nun die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

