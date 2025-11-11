PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Versuchter Einbruch in Elektronikgeschäft in der Innenstadt

POL-HA: Versuchter Einbruch in Elektronikgeschäft in der Innenstadt
  • Bild-Infos
  • Download

Hagen-Mitte (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten am späten Montagabend (10.11.2025) in ein Elektronikgeschäft in der Hagener Innenstadt einzubrechen. Wegen einer Alarmauslösung wurde die Polizei gegen 23.30 Uhr zu dem Laden in der Marienstraße gerufen. Vor Ort erkannten die Beamten, dass ein gusseiserner Schachtdeckel vor dem Schaufenster lag und dieser offenbar zuvor gegen das Glas geworfen wurde. Das Fenster ging dabei nicht zu Bruch. Direkt gegenüber erkannten die Polizisten den offenen Schacht und deckten diesen wieder ordnungsgemäß ab. Die Kripo ermittelt nun wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegengenommen. (sen)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren