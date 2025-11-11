Polizei Hagen

POL-HA: Versuchter Einbruch in Elektronikgeschäft in der Innenstadt

Hagen-Mitte (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten am späten Montagabend (10.11.2025) in ein Elektronikgeschäft in der Hagener Innenstadt einzubrechen. Wegen einer Alarmauslösung wurde die Polizei gegen 23.30 Uhr zu dem Laden in der Marienstraße gerufen. Vor Ort erkannten die Beamten, dass ein gusseiserner Schachtdeckel vor dem Schaufenster lag und dieser offenbar zuvor gegen das Glas geworfen wurde. Das Fenster ging dabei nicht zu Bruch. Direkt gegenüber erkannten die Polizisten den offenen Schacht und deckten diesen wieder ordnungsgemäß ab. Die Kripo ermittelt nun wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegengenommen. (sen)

