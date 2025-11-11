Polizei Hagen

POL-HA: Sprinter-Fahrer übersieht geparkten Skoda

Hagen-Lennetal (ots)

Ein Hagener fuhr am Montag (10.11.2025) gegen 07.45 Uhr mit einem Sprinter auf dem Mühlenstück in Richtung der Straße Lange Eck. Dabei übersah der 30-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache einen geparkten Skoda und stieß mit diesem zusammen. Während der Unfallaufnahme durch die Polizei stimmte der Mann einem freiwilligen Atemalkohol- und Drogenvortest zu. Beide Tests verliefen ohne Feststellungen. Der Sprinter-Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht, er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. (arn)

