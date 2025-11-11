PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Sprinter-Fahrer übersieht geparkten Skoda

Hagen-Lennetal (ots)

Ein Hagener fuhr am Montag (10.11.2025) gegen 07.45 Uhr mit einem Sprinter auf dem Mühlenstück in Richtung der Straße Lange Eck. Dabei übersah der 30-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache einen geparkten Skoda und stieß mit diesem zusammen. Während der Unfallaufnahme durch die Polizei stimmte der Mann einem freiwilligen Atemalkohol- und Drogenvortest zu. Beide Tests verliefen ohne Feststellungen. Der Sprinter-Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht, er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

