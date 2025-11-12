POL-HA: Streit zwischen zwei Familien endet in handfester Auseinandersetzung
Hagen-Mitte (ots)
Am Dienstagnachmittag (11.11.2025) entwickelte sich ein Streit zwischen zwei Familien auf einem Schulhof in der Innenstadt zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten. Gegen 17.30 Uhr gerieten zwei Männer (39 und 46 Jahre alt) sowie eine 29-jährige Frau auf dem Schulgelände an der Blücherstraße aneinander. Der Hintergrund der Streitigkeiten, bei denen die Beteiligten aufeinander einschlugen und dabei auch eine Eisenstange einsetzten, ist noch unklar. Wie sich später herausstellte, kam es in der Vergangenheit schon mehrfach zu Auseinandersetzungen zwischen den Familien. Die beiden Männer und die Frau wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Kripo hat die Ermittlungen wegen der gefährlichen Körperverletzung übernommen. (sen)
