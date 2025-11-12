PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Streit zwischen zwei Familien endet in handfester Auseinandersetzung

Hagen-Mitte (ots)

Am Dienstagnachmittag (11.11.2025) entwickelte sich ein Streit zwischen zwei Familien auf einem Schulhof in der Innenstadt zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten. Gegen 17.30 Uhr gerieten zwei Männer (39 und 46 Jahre alt) sowie eine 29-jährige Frau auf dem Schulgelände an der Blücherstraße aneinander. Der Hintergrund der Streitigkeiten, bei denen die Beteiligten aufeinander einschlugen und dabei auch eine Eisenstange einsetzten, ist noch unklar. Wie sich später herausstellte, kam es in der Vergangenheit schon mehrfach zu Auseinandersetzungen zwischen den Familien. Die beiden Männer und die Frau wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Kripo hat die Ermittlungen wegen der gefährlichen Körperverletzung übernommen. (sen)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

