Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrer nach Sturz auf der Ruhrtalstraße lebensgefährlich verletzt

Hagen-Garenfeld (ots)

Auf der Ruhrtalstraße zog sich ein Radfahrer Dienstagabend (11.11.) lebensgefährliche Verletzungen bei einem Sturz zu. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen fuhr der 52-Jährige gegen 17 Uhr mit seinem Rennrad in Richtung der Hagener Straße. Zwei Zeugen, die ebenfalls mit dem Rad unterwegs waren, gaben an, von dem Dortmunder überholt worden zu sein. Kurze Zeit später fanden die beiden Männer den 52-Jährigen kurz hinter der Einmündung Ruhrtalstraße/ Ehrenkampstraße auf der Straße liegend vor. Die beiden Zeugen leisteten mit weiteren Personen, die an der Unfallstelle vorbeikamen, Erste Hilfe und verständigten den Rettungsdienst. Vermutlich fuhr der Dortmunder gegen einen Leitpfosten am rechten Fahrbahnrand und stürzte dann zu Boden. Der Mann verletzte sich so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Mit Stand von Mittwochvormittag hat sich der Gesundheitszustand des Rennradfahrers verbessert, er befindet sich nicht mehr in Lebensgefahr. Ein Verkehrsunfallaufnahme Team aus Dortmund unterstützte die Hagener Polizei Dienstagabend bei der Unfallaufnahme. Die Ruhrtalstraße musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

