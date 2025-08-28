PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Güterzug erfasst Mann mit Fahrrad

Herzhorn (ots)

Heute gegen 12.45 Uhr wurde die Leitstelle der Bundespolizei über den Unfall eines Radfahrers mit einem Güterzug auf der Bahnstrecke Hamburg nach Westerland informiert. Die Bahnstrecke wurde gesperrt und eine Streife entsandt.

Vor Ort stellte sich folgendes Bild dar. Ein Mann hatte offensichtlich einen Privatwegbahnübergang, der mit Hecktoren gesichert ist, überqueren wollen. Dabei schob er sein Fahrrad in Richtung der Gleise. Ein herannahender Güterzug erkannte den Mann und leitete eine Bremsung ein. Dabei wurde das Fahrrad touchiert und Mann und Fahrrad ins Schotterbett geschleudert.

Der 80-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Der Lokführer wird abgelöst.

Vor Ort waren die Feuerwehren Glückstadt, Engelbrechtsche Wildnis, der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen und ein Notarzt sowie Beamte der Landes- und Bundespolizei.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg

Das könnte Sie auch interessieren