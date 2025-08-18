Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: HAR - Totalgefälschter Fahrzeugschein - 5er BMW als gestohlen gemeldet

Harrislee (ots)

Die Kontrolle eines aus Dänemark einreisenden weißen 5er BMWs erwies sich am Wochenende als äußerst aufwendig, doch die "Hartnäckigkeit" der Bundespolizisten gab ihnen Recht!

Samstagabend gegen 23.00 Uhr kontrollierten Bundespolizisten am ehemaligen Grenzübergang Kupfermühle im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen einen aus Dänemark kommenden, weißen BMW 530e mit niederländischer Zulassung (siehe Bild). In dem Wagen saßen vier junge Männer im Alter von 17 bis 31 Jahren. Alle konnten sich ordnungsgemäß ausweisen.

Der 18-jährige dänische Fahrer händigte den Beamten zudem die niederländische Zulassungsbescheinigung in Scheckkartenformat aus. Die Bundespolizisten hatten Zweifel an der Echtheit des Dokuments und bei der Überprüfung der darauf befindlichen Daten kam auch nicht der 5er BMW heraus.

Daraufhin wurde die an mehreren Stellen im Auto angebrachte FIN (Fahrzeugidentifizierungsnummer) abgeglichen. Diese stimmte zwar mit der auf dem Fahrzeugschein überein, allerdings ermittelten die Bundespolizisten, dass diese Buchstaben- und Zahlenkombination um eine Ziffer zu kurz war.

Jetzt verhärtete sich der Verdacht der Urkundenfälschung und der BMW wurde über seine Rohbaunummer bei den dänischen Behörden überprüft. Diese stellten fest, dass der Wagen seit dem 26.02.25 in Dänemark als gestohlen gemeldet ist. Zuständigkeitshalber wurde die Landespolizei in Flensburg über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Der Kriminaldauerdienst beschlagnahmte den BMW und ließ ihn abschleppen.

Den Fahrer erwarten jetzt Strafverfahren wegen Urkundenfälschung, Unterschlagung, Kennzeichenmissbrauch sowie Verstoß gegen das Auslandspflichtversicherungsgesetz. Die jungen Männer mussten nach Anzeigenaufnahme ihren Weg zu Fuß fortsetzen.

