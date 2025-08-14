Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Unfall auf Bahnübergang - Fahrerin unverletzt- Anhänger abgerissen

Landscheide (ots)

Heute Mittag gegen 12.00 Uhr kam es auf der Bahnstrecke Wilster nach Brunsbüttel zu einem Zusammenprall eines PKW-Gespannes mit einem Güterzug.

Der Unfall ereignete sich an einem nicht technisch gesicherten Bahnübergang bei Landscheide.

Die 60-jährige Fahrerin befuhr den Bahnübergang mit ihrem Skoda Fabia und Anhänger als der Zug kam. Der Lokführer leitete eine Schnellbremsung ein, es kam jedoch zum Zusammenprall. Der Zug war auf der Fahrt Richtung Brunsbüttel. Der mit Holz beladene Anhänger wurde vom Zug erfasst und riss ab. Am Anhänger entstand Totalschaden.

Glücklicherweise wurde die Autofahrerin nicht verletzt. Die Feuerwehr überprüfte den Güterzug mit zwei Kesselwagen bezüglich Leckagen, konnte jedoch Entwarnung geben.

Vor Ort waren die Feuerwehren aus St. Margarethen, Landscheide und Gudendorf sowie Beamte der Landes- und Bundespolizei.

Die eingleisige Bahnstrecke war von 12.00 bis 13.07 Uhr für die Einsatzmaßnahmen gesperrt.

Die Landespolizei muss nun ermitteln, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell