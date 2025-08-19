PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: PI - Intensivstraftäter im Bahnhof verhaftet

Pinneberg (ots)

Ein Mann hatte bereits drei Gefängnisaufenthalte 2025 hinter sich, jetzt sitzt er wieder ein.

Heute Morgen um 08.45 Uhr kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen ausweislosen Mann im Bahnhof Pinneberg. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung seiner Personalien konnten die Polizisten ermitteln, dass er 42 Jahre alt ist und polizeilich gesucht wird.

Eine Staatsanwaltschaft hatte ihn nach Verurteilung wegen Körperverletzung im Juni 2025 mit Haftbefehl zur Strafvollstreckung ausgeschrieben, da er unbekannten Aufenthalts war.

Jetzt wurde der 42-Jährige verhaftet und ihm auf der Dienststelle der Bundespolizei die Möglichkeit gegeben, die geforderte Geldstrafe in Höhe von knapp 2800,- Euro zu begleichen. Da er dies nicht konnte, wurde der Mann in die JVA nach Kiel eingeliefert, in der er die nächsten 130 Tage verbringen muss. Dies ist bereits sein vierter Gefängnisaufenthalt in 2025, da er schon mehrfach wegen Diebstahl eingesessen hatte.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Flensburg
Valentinerallee 2a
24941 Flensburg
Jürgen Henningsen
Telefon: 0461 / 31 32 - 1011
E-Mail: bpoli.flensburg.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
http://www.bundespolizei.de

