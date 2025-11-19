PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter brachen am Dienstag (18.11.2025) zwischen 12:00 Uhr und 20:20 Uhr in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Joseph-Haydn-Straße in Ludwigsburg ein. Dier Unbekannten verschafften sich über die Terassentür gewaltsam Zutritt in das Innere der Wohnung. Dort durchwühlten sie mehrere Schubladen und Schränke. Hier fiel ihnen Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro in die Hände. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 18.11.2025 – 16:23

    POL-LB: Asperg: Wohnungsbrand in der Schubartstraße

    Ludwigsburg (ots) - Aus noch unbekannter Ursache kam es am Dienstagmorgen (18.11.2025), gegen 09.15 Uhr, in einem Wohnhaus mit vier Wohneinheiten in der Schubartstraße in Asperg zu einem Brand. Die Feuerwehr befand sich mit einem Großaufgebot vor Ort. Die neun Personen, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Haus befanden, konnten dieses nach derzeitigen Erkenntnissen unbeschadet verlassen. Im Zuge der ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 14:16

    POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Ludwigsburg (ots) - Ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person ereignete sich am Montag (17.11.2025) gegen 14:30 Uhr an der Kreuzung Stuttgarter Straße und Industriestraße in Maichingen. Ein 44-jähriger Mercedes-Lenker befuhr die Industriestraße in Richtung Stadtmitte und bog an der Kreuzung nach links auf die Stuttgarter Straße in Fahrtrichtung ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 14:13

    POL-LB: Böblingen: Mutmaßlich Gas und Bremse verwechselt

    Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich durch eine Verwechslung von Gas- und Bremspedal ereignete sich am Sonntag (16.11.2025) gegen 14:45 ein Verkehrsunfall in der Neuffenstraße in Böblingen. Eine 79-jährige Mazda-Fahrerin wollte hinter einem am Fahrbahnrand stehenden Ford parken. Hierbei beschleunigte sie plötzlich ihren Mazda und kollidierte zunächst mit dem Heck des Ford. Der Ford prallte in der Folge gegen einen davor ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren