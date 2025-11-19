Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter brachen am Dienstag (18.11.2025) zwischen 12:00 Uhr und 20:20 Uhr in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Joseph-Haydn-Straße in Ludwigsburg ein. Dier Unbekannten verschafften sich über die Terassentür gewaltsam Zutritt in das Innere der Wohnung. Dort durchwühlten sie mehrere Schubladen und Schränke. Hier fiel ihnen Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro in die Hände. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

