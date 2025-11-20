Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Kontrollen im Wittlicher Stadtgebiet

Wittlich (ots)

Am 19.11.2025 führten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei, sowie weiterer Kräfte umliegender Dienststellen, gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Stadt Wittlich eine Vielzahl von Kontrollen im Wittlicher Stadtgebiet durch.

Die Polizeibeamtinnen und Beamten zeigten dabei sichtbare Präsenz durch uniformierte Kräfte.

Zudem befanden sich zivile Kräfte im Einsatz.

Die durchgeführten Kontrollen erbrachten folgende Ergebnisse:

Es wurden 34 Personenkontrollen durchgeführt. Bei der Kontrolle von technischen veränderten Fahrzeugen musste in drei Fällen festgestellt werden, dass die Betriebserlaubnis erloschen war. Insgesamt wurden in diesem Zusammenhang 26 Fahrzeugkontrollen durchgeführt. Neben den bereits erwähnten Fällen, in welchen die Betriebserlaubnis erloschen war, wurden in sechs weiteren Fällen leichtere Fahrzeugmängel festgestellt, so dass entsprechende Mängelberichte ausgestellt wurden. Gemeinsam mit dem Ordnungsamt wurden 14 Verstöße wegen verkehrswidrigen Parkens festgestellt.

Insgesamt stießen die Kontrolltätigkeit und die sichtbare Präsenz auf große Zustimmung.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell