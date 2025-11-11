Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Hünfeld (ots)

Am Dienstag, 11.11.2025, gegen 15:40 Uhr, kam es zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen auf der B27, zwischen Hünfeld Süd und Nord, in Fahrtrichtung Bad Hersfeld, bei welchem drei Personen leicht verletzt wurden. Zum Unfallzeitpunkt war auf der B27 zwischen den Anschlussstellen Hünfeld Süd und Nord eine Baustelle eingerichtet, welche mit einer Ampelschaltung betrieben wurde, wodurch es zum Rückstau mehrerer Fahrzeuge kam. Die bereits stehenden bzw. abbremsenden Fahrzeuge erkannte der 45-jährige Burghauner Fahrzeugführer eines Jeeps zu spät und fuhr auf einen vorausfahrenden Fiat auf. Der Fiat, welcher mit einem 66-jährigen Mann aus Burghaun besetzt war, wurde auf den VW eines 21-jährigen Mann aus Bad Hersfeld geschoben. Der VW wiederrum wurde auf den Seat mit Anhänger eines 37-jährigen Mann aus Bad Hersfeld aufgeschoben. Drei Fahrzeugführer wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser transportiert. An den Fahrzeugen und dem Anhänger entstand ein Gesamtschaden von ca. 50.000 Euro. Die Fahrzeuge und der Anhäger mussten durch hinzugerufene Abschleppfahrzeuge von der Unfallstelle verbracht werden. Für die Unfallaufnahme und die Behandlung der Verletzten musste die B27 kurzzeitig voll gesperrt werden.

Schlosser, POK - PSt Hünfeld

