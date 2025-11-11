PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrüche in Einfamilienhäuser

Vogelsbergkreis (ots)

Romrod. Im Zeitraum von Sonntagmittag (9.11.) bis Montagmittag (10.11.) verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Am Krummacker", indem sie eine rückwärtige Terrassentür aufhebelten. Im Anschluss durchsuchten sie alle Räumlichkeiten des Hauses. Angaben zu möglichem Diebesgut können derzeit noch nicht gemacht werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 250 Euro.

Homberg. Auch im Kastanienweg in Ober-Ofleiden war ein Einfamilienhaus am Montagabend (10.11.), zwischen 19 Uhr und 19.20 Uhr, das Ziel männlicher Unbekannter. Diese verschafften sich Zutritt, indem sie ein Fenster aufhebelten. Anschließend durchsuchten sie das Haus nach Wertgegenständen und entwendeten einen niedrigen dreistelligen Betrag Bargeld. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 400 Euro geschätzt. Die Täter könne wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich, schmale Statur, Jacke, Hose, Handschuhe, Mütze, Sportschuhe, maskiert Täter 2: männlich, kräftige Statur, Kapuzenjacke, Jeans, Mütze, Handschuhe, maskiert

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

