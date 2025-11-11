Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Sachschaden nach Verkehrsunfall

Bad Hersfeld. Am Montag (10.11.), gegen 04.30 Uhr, befuhr ein 63-jähriger Ford-Transit-Fahrer aus Vacha die B 62 aus Sorga kommend in Richtung B27 auf dem rechten von zwei Linksabbiegespuren in Richtung Fulda. Ein 60-jähriger Seat-Fahrer aus Weilar befuhr die linke Abbiegespur in gleicher Richtung. Aus bisher ungeklärter Ursache stieß der Ford-Fahrer beim Versuch sein Fahrzeug im Kreuzungsbereich zu wenden gegen den Seat. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfallflucht - Verursacher ermittelt

Bad Hersfeld. Am Freitag (7.11.), in der Zeit von 14.50 bis 15.25 Uhr, beschädigte eine 75-jährige Mercedes-Fahrerin aus Niederaula vermutlich beim Ausparken einen im Parkhaus in der Straße "An der Obergeis" parkenden Golf im Bereich der vorderen linken Stoßstange. Die Verursacherin entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch im Nachgang durch Beamte der Bad Hersfelder Polizei ermittelt werden. Der Sachschaden liegt bei rund 900 Euro. Die Mercedes Fahrerin muss nicht nun in einem Verfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort verantworten.

Verkehrsunfall - Eine Person leicht verletzt

Neuenstein-Gittersdorf. Am Montag (10.11.), gegen 17.45 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Peugeot-Fahrer aus Neuenstein die Hählganser Straße aus Richtung B 324 kommend in Richtung Bergstraße. Eine Neuensteiner VW-Fahrerin (59 J.) befuhr den Stadtweg aus Richtung Wiegenrain in Richtung "Alte Schulstraße". Im Kreuzungsbereich Hählganser Straße / Stadtweg kollidierten beide Fahrzeuge. Beide Fahrzeuge kamen von der Fahrbahn ab und verursachten Sachschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 30.000 Euro. Die 59-jährige Fahrerin wurde leichtverletzt.

Verkehrsunfall

Niederaula-Niederjossa. Am Montag (11.10.), gegen 17.10 Uhr, fuhr ein Ford-Fahrer aus Bensheim von der A7-Anschlussstelle Niederaula ab und wollte auf die B 62 einbiegen. Eine Seat-Fahrerin aus Bad Hersfeld befuhr die B 62 aus Richtung Niederaula kommend in Richtung Niederjossa. Der Bensheimer fuhr auf die B62 ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Sachschaden liegt bei rund 17.000 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Bebra-Breitenbach. Am Montag (10.11.), gegen 16.50 Uhr, befuhr ein 59-jähriger BMW-Fahrer aus Bebra die Lüdersdorfer Straße aus Richtung Bebra-Lüdersdorf kommend in Richtung Bebra. Ein Ford-Fahrer aus Ronshausen befuhr die Hersfelder Straße aus Richtung Bebra-Blankenheim kommend in Richtung Bebra. Im Kreuzungsbereich Lüdersdorfer Straße / Ecke Hersfelder Straße, bog der Bebraner nach links auf die Hersfelder Straße ein. Es kam zu Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei der 40-jährige Ford-Fahrer leichtverletzt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 8.000 Euro.

