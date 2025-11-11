Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schriftliche Drohung an Schule - Polizei stellt keine Gefährdung fest

Fulda (ots)

Hünfeld. Am Montagnachmittag (10.11.) wurde auf einer Schultoilette, die von mehreren Schulen genutzt wird, eine schriftliche Drohung festgestellt. Die Schulleitung informierte umgehend die Polizei. Parallel verbreitete sich die Informationen auch in der Eltern- und Schülerschaft und sorgte verständlicherweise für Verunsicherung.

Die Polizei Osthessen hat den Hinweis ernst genommen und unverzüglich Ermittlungen zum Hintergrund eingeleitet. Nach eingehender Prüfung unter Hinzuziehung von Spezialisten der hessischen Polizei haben sich keine Anhaltspunkte für eine Gefährdung von Personen ergeben.

Die genauen Hintergründe sind Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Die Polizei steht hierzu mit den Schulen im engen Austausch.

Allgemeine Hinweise in diesem Zusammenhang

Es ist verständlich, dass das Bekanntwerden eines solchen Sachverhalts zur Verunsicherung führt.

Dennoch appelliert die osthessische Polizei: Bleiben Sie besonnen und wenden sich in solch einer Situationen an die jeweils örtlich zuständige Polizeidienststelle. Verbreiten Sie nicht eigenständig, ungeprüft und ungefiltert Nachrichten, um eine weitere Verunsicherung zu vermeiden.

Eltern, die sich weitergehend informieren möchten, können sich gerne mit ihren Fragen an die Präventionsabteilung des Polizeipräsidiums Osthessen unter Telefon 0661/105-1234 oder E-Mail-Adresse praevention.ppoh@polizei.hessen.de wenden.

