POL-OH: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht vom 10.11.2025 in Lauterbach

Vogelsbergkreis (ots)

Lauterbach. Am Montag (10.11.) kam es in der Zeit zwischen 07:40 Uhr und 15:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Lauterbach in der Vogelsbergstraße auf dem Parkplatz gegenüber der Hausnummer 28. Ein geparkter Kleinwagen wurde vermutlich beim Vorbeifahren gestreift und das verursachende Fahrzeug entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden am geparkten Pkw beläuft sich ca. 1000 Euro.

Die Polizei Lauterbach sucht nach Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können. Hierzu ist die Polizei Lauterbach unter der Telefonnummer 06641 - 9710 erreichbar.

