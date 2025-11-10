POL-OH: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht vom 10.11.2025 in Lauterbach
Vogelsbergkreis (ots)
Lauterbach. Am Montag (10.11.) kam es in der Zeit zwischen 07:40 Uhr und 15:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Lauterbach in der Vogelsbergstraße auf dem Parkplatz gegenüber der Hausnummer 28. Ein geparkter Kleinwagen wurde vermutlich beim Vorbeifahren gestreift und das verursachende Fahrzeug entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden am geparkten Pkw beläuft sich ca. 1000 Euro.
Die Polizei Lauterbach sucht nach Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können. Hierzu ist die Polizei Lauterbach unter der Telefonnummer 06641 - 9710 erreichbar.
gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen
Kontakt:
Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda
Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)
Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0
X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/
Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell