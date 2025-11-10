Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Verkehrsunfall zwischen Bus und Auto

Fulda. Am Sonntag (9.11.), gegen 21.50 Uhr, befuhr ein 44-Jähriger mit seinem Linienbus in Fulda die Hohenlohestraße vom Stauferring kommend in Richtung Keltenstraße. Aus bisher ungeklärter Ursache streifte er dabei einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten schwarzen Audi Q 8. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 11.500 Euro geschätzt. (Polizeistation Fulda)

HEF

LKW Brand

Bad Hersfeld. Am Montag (10.11.), gegen 10.45 Uhr, befuhr ein 68-jähriger deutscher Lkw-Fahrer mit seinem mit 20 Tonnen Hausmüll beladenen Sattelzug die Bundesautobahn 4 in Richtung Osten. Im Baustellenbereich, auf Höhe der Kurstadt Bad Hersfeld, kam es nach bisherigen Erkenntnissen zu einem technischen Defekt im Motorraum. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug noch auf den schmalen Standstreifen neben der Verzögerungsspur der Anschlussstelle Bad Hersfeld manövrieren. Das hierbei im Motorraum entstandene Feuer breitete sich rasch aus, sodass nur kurze Zeit später die komplette Sattelzugmaschine im Vollbrand stand. Im weiteren Verlauf griff das Feuer schließlich auch auf den Anhänger sowie die Ladung über. Der Fahrer konnte sich rechtzeitig aus dem Fahrzeug retten und blieb glücklicherweise unverletzt. Während den Löscharbeiten war die Fahrbahn in Richtung Osten für über eine Stunde vollgesperrt. Durch das Feuer wurde der Straßenbelag großflächig beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf über 120.000 Euro geschätzt. Vor Ort waren die Freiwilligen Feuerwehren der Kernstadt Bad Hersfeld und Fuldatal sowie ein Funkstreifenwagen der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld. Aufgrund der umfangreichen Bergungsarbeiten ist die rechte Spur weiterhin gesperrt. (Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld)

