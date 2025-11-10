PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Blumengesteck und Gedenktafel beschädigt - Kennzeichendiebstahl - Geldbörse entwendet - Schmiererei

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Blumengesteck und Gedenktafel beschädigt

Bad Hersfeld. Zwischen Samstag (08.11.), 9 Uhr, und Sonntag (09.11.), 13 Uhr, wurde ein Blumengesteck an einer Gedenktafel am Schillerplatz zerstört und hierdurch auch die Gedenktafel beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 100 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Volksverhetzung sowie der Sachbeschädigung. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichendiebstahl

Bad Hersfeld. Von einem Kleinkraftrad der Marke "Talaria" entwendeten Unbekannte am Freitag (07.11.), zwischen 15 und 19 Uhr, das Versicherungskennzeichen "706 NLT". Das Fahrzeug stand in der Gerwigstraße. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Geldbörse entwendet

Ludwigsau. Auf bislang unbekannte Weise entwendeten Langfinger am Samstagnachmittag (08.11.) eine Geldbörse, die sich in der Fahrertür eines Renault Clio befand. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz in der Rengshäuser Straße in Ersrode geparkt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Schmiererei

Bad Hersfeld. Unbekannte besprühten die Notausgangstür eines Schuhgeschäftes in der Heinrich-von-Stephan-Straße mit blauer Farbe und verursachten rund 300 Euro Sachschaden. Auch ein in unmittelbarer Nähe befindlicher Stromkasten wurde besprüht. Festgestellt wurde die Schmiererei am Samstag (08.11.), gegen 19.05 Uhr. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

