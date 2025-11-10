POL-OH: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach Alaa A., Maja-Sophie O. und Devlin S.
Fulda (ots)
Fulda. Die Öffentlichkeitsfahndung nach den Vermissten Alaa A., Maja-Sophie O. und Devlin S. kann zurückgenommen werden. Die Vermissten wurden am gestrigen Sonntag (09.11.) im Stadtgebiet von Frankfurt am Main wohlbehalten angetroffen. Das Polizeipräsidium Osthessen bedankt sich für die Mithilfe durch die Bevölkerung.
(Marc Leipold)
