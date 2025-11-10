PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach Alaa A., Maja-Sophie O. und Devlin S.

Fulda (ots)

Fulda. Die Öffentlichkeitsfahndung nach den Vermissten Alaa A., Maja-Sophie O. und Devlin S. kann zurückgenommen werden. Die Vermissten wurden am gestrigen Sonntag (09.11.) im Stadtgebiet von Frankfurt am Main wohlbehalten angetroffen. Das Polizeipräsidium Osthessen bedankt sich für die Mithilfe durch die Bevölkerung.

(Marc Leipold)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

