POL-OH: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach Alaa A., Maja-Sophie O. und Devlin S.

Fulda (ots) - Folgenschwerer Verkehrsunfall auf der L 3176 zwischen Frankenheim und Hilders Hilders: Am 09.11.2025 gegen 15:55 Uhr kam es auf der L 3176 zwischen der thüringisch-hessischen Landesgrenze und Hilders zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer- und zwei weitere leicht verletzt wurden. Eine 37-jährige Frau aus Gilserberg war gemeinsam mit ihrer 9-jährigen Tochter in einem Kleinwagen ...

