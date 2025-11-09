Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach Unfallflucht auf Getränkemarkt-Parkplatz in Grebenhain

Vogelsbergkreis (ots)

Grebenhain. Ein Skoda-Fahrer parkte am Samstagvormittag (25.10.) gegen 09:30 Uhr auf dem Parkplatz des Getränkemarktes in Grebenhain in der Hauptstraße 22 in einer Parkbucht. Als er circa eine Stunde später wieder zu seinem weißen Skoda zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein unbekannter Fahrzeugfahrer, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, gegen seinen vorderen linken Kotflügel gefahren war. Es entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von 3.000,- Euro.

Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641-9710 zu melden oder sich über das "Heinweisportal" der Polizei Hessen, unter Onlinwache, "Hinweis" mitteilen, an das Polizeipräsidium Osthessen zu wenden.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

