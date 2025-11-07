POL-OH: Angefahrener Fahrradfahrer verletzt sich leicht
Bad Hersfeld (ots)
Am Freitag (07.11.), gegen 14.30 Uhr, befuhr ein 48-jähriger Fahrer eines PKW die Reichsstraße in nördliche Richtung. An der Kreuzung Reichsstraße / Dudenstraße wollte dieser nach rechts abbiegen. Ein 30-jähriger Radfahrer überquerte hier fahrend einen Fußgängerüberweg und wurde von dem abbiegenden PKW erfasst. Der Fahrradfahrer kam zu Fall und verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 350,- Euro.
Gefertigt: Schug, Polizeihauptkommissar
(Polizeistation Bad Hersfeld, Kleine Industriestraße 3, 36251 Bad Hersfeld)
Kontakt:
Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda
Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)
Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0
X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/
Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell