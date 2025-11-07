Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Angefahrener Fahrradfahrer verletzt sich leicht

Bad Hersfeld (ots)

Am Freitag (07.11.), gegen 14.30 Uhr, befuhr ein 48-jähriger Fahrer eines PKW die Reichsstraße in nördliche Richtung. An der Kreuzung Reichsstraße / Dudenstraße wollte dieser nach rechts abbiegen. Ein 30-jähriger Radfahrer überquerte hier fahrend einen Fußgängerüberweg und wurde von dem abbiegenden PKW erfasst. Der Fahrradfahrer kam zu Fall und verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 350,- Euro.

Gefertigt: Schug, Polizeihauptkommissar

(Polizeistation Bad Hersfeld, Kleine Industriestraße 3, 36251 Bad Hersfeld)

