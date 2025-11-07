Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Hersfeld Rotenburg (ots)

Verkehrsunfallfluchten - Hinweise erbeten

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (06.11.), gegen 15 Uhr, beschädigte eine 47-jährige Land Rover-Fahrerin aus Bad Hersfeld beim Einparken in einer Tiefgarage in der Dippelstraße eine dort geparkte Mercedes E-Klasse. Nachdem sich die 47-Jährige den Schaden ansah, entfernte sie sich unerlaubt von der Unfallstelle. Dank der Hinweise eines aufmerksamen Zeugens konnten die Beamten die Unfallverursacherin jedoch im Nachgang ermitteln. Es entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Heringen. Am Donnerstag (06.11.), in der Zeit von 06 Uhr bis 15 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf einem Parkplatz in der Straße "Herfagrund" parkenden Peugeot im Bereich der hinteren Tür und des Kotflügels. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden von rund 2.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Radfahrer leichtverletzt

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (06.11.), gegen 12.45 Uhr, fuhr ein 65-jähriger Pedelec-Fahrer aus Bad Hersfeld durch den Benno-Schilde-Park aus Richtung August-Gottlieb-Straße kommend in Richtung Seilerweg um in diesen einzubiegen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es hierbei zum Zusammenstoß mit dem VW-Polo eines 56-jährigen Bad Hersfelders, der von dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes rückwärts auf die Fahrbahn fuhr. Der Radfahrer verletzte sich hierbei leicht. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.100 Euro.

Auto kommt von Fahrbahn ab

Bad Hersfeld- Am Donnerstag (06.11.), gegen 10 Uhr, bog eine 40-jährige Subaru-Fahrerin aus Niederaula von der Benno-Schilde-Straße nach links auf die B 324 in Richtung Wehneberger Straße ein. Aus bisher ungeklärter Ursache übersah sie hierbei einen Radfahrer, der im Verlauf des Abbiegevorgangs die Fahrbahn auf dem Radweg überquerte. Die 40-Jährige konnte dem Radfahrer noch ausweichen, kam hierbei jedoch von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort befindlichen Stromkasten und einem Ampelmast. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 14.500 Euro.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell