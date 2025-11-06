Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Mit Sattelzug Bahntunnel beschädigt

Bebra. Am Mittwoch (05.11.), gegen 20.30 Uhr, befuhr der Fahrzeugführer eines Sattelzuges aus Bebra die Eisenacher Straße aus Richtung Bebra kommend in Richtung Ronshausen. Im Bahntunnel streifte der Fahrer mit seinem Sattelzug die Decke, sodass an Fahrzeug und Tunnel etwa 6.000 Euro Sachschaden entstanden.

Polizeistation Rotenburg an der Fulda

Frontalzusammenstoß

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (05.11.), gegen 18.05 Uhr, befuhr eine BMW-Kombi-Fahrerin aus Bad Hersfeld die Straße "Am Kurpark" in Richtung "Am Weinberg". Beim Einbiegen nach links in die Straße "Am Weinberg" stieß sie frontal mit einem Porsche-Cayman aus dem Landkreis Ludwigsburg zusammen, welcher in der Straße "Am Weinberg"/"Am Kurpark" verkehrsbedingt warten musste, um nach rechts in die Straße "Am Kurpark" abzubiegen. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Beim Rückwärtsfahren zusammengestoßen

Friedewald. Am Mittwoch (05.11.) hielten eine Lkw-Fahrerin aus Hilders und eine Volvo-Kombi-Fahrerin aus Wildeck verkehrsbedingt an einer Ampel auf der B 62 an der Ecke zur Hönebacher Straße an. Die Lkw-Fahrerin beabsichtigte ihre Fahrtrichtung zu ändern, woraufhin sie rückwärts fuhr und mit dem hinter ihr stehenden Volvo kollidierte. Es entstand Sachschaden von rund 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Polizeistation Bad Hersfeld

