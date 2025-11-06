PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Geldbörse - Unerlaubte Müllentsorgung

Vogelsbergkreis (ots)

Diebstahl von Geldbörse

Alsfeld. Am Mittwoch (05.11.), in der Zeit von 14.20 Uhr bis 14.45 Uhr, entwendeten Unbekannte in einem Einkaufsmarkt in der Straße "An der Au" die Geldbörse eines 84-jährigen Kunden. Dieser hatte die Geldbörse in einem Leinenbeutel, welcher während seines Einkaufs an seinem Einkaufswagen hing, mitgeführt. Der Wert des Diebesgutes liegt bei rund 140 Euro.

Ihre Polizei rät: - Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Unerlaubte Müllentsorgung

Alsfeld. Im Zeitraum von Montag (27.10.) bis Mittwoch (05.11.) haben unbekannte Täter auf dem Parkplatz einer Schule in der Straße "In der Krebsbach" mehrere Eternitplatten entsorgt. Die Polizei hat Ermittlungen bezüglich des unerlaubten Umgangs mit Abfällen aufgenommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

