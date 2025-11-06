POL-OH: Diebstahl von Geldbörse - Unerlaubte Müllentsorgung
Vogelsbergkreis (ots)
Diebstahl von Geldbörse
Alsfeld. Am Mittwoch (05.11.), in der Zeit von 14.20 Uhr bis 14.45 Uhr, entwendeten Unbekannte in einem Einkaufsmarkt in der Straße "An der Au" die Geldbörse eines 84-jährigen Kunden. Dieser hatte die Geldbörse in einem Leinenbeutel, welcher während seines Einkaufs an seinem Einkaufswagen hing, mitgeführt. Der Wert des Diebesgutes liegt bei rund 140 Euro.
Ihre Polizei rät: - Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung
Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
Unerlaubte Müllentsorgung
Alsfeld. Im Zeitraum von Montag (27.10.) bis Mittwoch (05.11.) haben unbekannte Täter auf dem Parkplatz einer Schule in der Straße "In der Krebsbach" mehrere Eternitplatten entsorgt. Die Polizei hat Ermittlungen bezüglich des unerlaubten Umgangs mit Abfällen aufgenommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
(Marc Leipold)
