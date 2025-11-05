PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Opel beschädigt

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Opel beschädigt

Bad Hersfeld. Eine männliche Person brach am Dienstag (04.11.), gegen 19.05 Uhr, im Vorbeigehen von einem Opel Meriva einen Scheibenwischerarm ab und verursachte etwa 50 Euro Sachschaden. Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt in der Sturmiusstraße geparkt. Der Mann wird als etwa 50 Jahre alt mit wenigen grauen Haaren beschrieben. Er war dunkel bekleidet. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

