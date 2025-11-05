Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Opel beschädigt

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. Eine männliche Person brach am Dienstag (04.11.), gegen 19.05 Uhr, im Vorbeigehen von einem Opel Meriva einen Scheibenwischerarm ab und verursachte etwa 50 Euro Sachschaden. Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt in der Sturmiusstraße geparkt. Der Mann wird als etwa 50 Jahre alt mit wenigen grauen Haaren beschrieben. Er war dunkel bekleidet. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

