Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

FD

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Hünfeld. Am Montag (3.11.), zwischen 15 Uhr und 16.30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer eine silberne Mercedes E-Klasse, welche im Parkhaus des Haunecenters in der Josefstraße geparkt war, an der Heckstoßstange. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligtet nachzukommen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. (Polizeistation Hünfeld)

HEF

Vordach beschädigt

Bad Hersfeld. Am Montag (03.11.), gegen 13.50 Uhr, befuhr eine 47-jährige Mercedes-Fahrerin aus Ludwigsau den Parkplatz eines Wohngebäudes in der Straße "Sonnenweg". Dabei touchierte sie aus bisher ungeklärter Ursache mit der rechten Fahrzeugseite mit dem Betonträger eines Vordaches. Es entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Auffahrunfall an Kreuzung

Bad Hersfeld. Am Montag (3.11.), gegen 11 Uhr, befuhren eine 17-jährige Tesla-Fahrerin aus Schenklengsfeld und eine 69-jährige Mitsubishi-Fahrerin aus Bad Hersfeld in der genannten Reihenfolge die B 27 aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung B 62. Beide ordneten sich auf dem Abbiegestreifen in Richtung B 62 ein. Die Schenklengsfelderin bremste verkehrsbedingt ab und kam zum Stillstand. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr die Bad Hersfelderin auf den stehenden Pkw auf. Der Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. (Polizeistation Bad Hersfeld)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell