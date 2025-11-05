Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Verkehrsunfallflucht - Hinweise erbeten

Hünfeld. Am Dienstag (4.11.), im Zeitraum von 8.30 Uhr bis 10.30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug einen auf dem Parkplatz des Hallenbades in der Großenbacher Straße abgestellten weißen Opel Astra an der Heckschürze. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. (Polizeistation Hünfeld)

HEF

Verkehrsunfallfluchten - Zeugen gesucht

Hauneck. Am Dienstag (04.11.), gegen 17.30 Uhr, befuhr eine Opel Corsa-Fahrerin aus Bad Hersfeld die Hauptstraße in Unterhaun aus Bad Hersfeld kommend in Richtung Johannesberg. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es dabei zum seitlichen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden grauen Kleinwagen (Städtekennung: "HH") eines unbekannten Verkehrsteilnehmers, der die Hauptstraße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt.

Bad Hersfeld. Am Montag (03.11), in der Zeit von 11.50 bis 12.40 Uhr parkte ein VW-Golf-Fahrer aus Alheim sein Fahrzeug an verschiedenen öffentlichen Kundenparkplätzen in der Gutenbergstraße und der Landecker Straße. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde der Golf im Bereich der beiden Türen der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Philippsthal. Am Dienstag (04.11.), gegen 08.40 Uhr, befuhr eine 67-jährige Suzuki-Fahrerin aus Unterbreitzbach die B 62 vom Bimbacher Weg kommend in Richtung Wiesenstraße um nach rechts in die Ulsterstraße abbiegen. Ein 38-jähriger Radfahrer aus Philippsthal befuhr den Radweg aus Richtung Wiesenstraße kommend in Richtung Bimbacher Weg. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es im Verlauf des Abbiegevorgangs zum Zusammenstoß zwischen dem Radfahrer und dem Pkw, woraufhin der Radfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Dieser lehnte eine Unfallaufnahme sowie die Hinzuziehung eines Rettungswagens ab und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der 38-Jährige wurde jedoch von Beamten der Polizeistation Bad Hersfeld im Nachgang ermittelt. Der Sachschaden liegt bei rund 1.000 Euro.

Friedewald. Am Dienstag (04.11.), gegen 07.40 Uhr, befuhr eine 50-jährige Skoda-Fahrerin aus Friedewald die K 13 von Motzfeld kommend in Richtung Friedewald. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr den gleichen Streckenabschnitt aus entgegengesetzter Richtung und überholte ein vorausfahrendes Fahrzeug. Die Pkw-Fahrerin musste eine Ausweichbewegung nach rechts vornehmen, jedoch touchierten sich jeweils die Außenspiegel der Fahrzeuge. Der Sachschaden liegt bei rund 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

