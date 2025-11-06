Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung durch Eierwürfe - Geldbörse gestohlen - Falsche Bankmitarbeiter betrügen Seniorin - Zeugenaufruf - Rollerteile gestohlen - Einbruch in Mehrfamilienhaus - Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda (ots)

Sachbeschädigung durch Eierwürfe

Fulda. Zwischen Sonntagnachmittag (02.11.) und Montagnachmittag (03.11.) bewarfen Unbekannte in der Künzeller Straße eine Hauswand mit Eiern. Es entstand rund 2.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Geldbörse gestohlen

Fulda. In einem Lebensmittelmarkt in der Lehnerzer Straße im Stadtteil Lehnerz stahlen Unbekannte am Mittwochmorgen (05.10.), gegen 10.45 Uhr, eine Geldbörse. Die Frau hing ihre Handtasche während des Einkaufs an den Haken eines Einkaufswagens. Kurze Zeit später bemerkte sie, dass der Reißverschluss der Tasche geöffnet war und ihre Geldbörse fehlte. Sie war zuvor von einer männlichen Person angesprochen worden, die wenig später den Laden mit einer weiteren Person verlassen hatte. Nach aktuellen Erkenntnissen nutzte die zweite Person diesen Moment der Ablenkung, und stahl die Geldbörse. Eine Mitarbeiterin des Ladens beschreibt die beiden Personen, die möglicherweise mit der Tat in Verbindung stehen, folgendermaßen: Beide waren hellhäutig, etwa 1,70 Meter groß, zwischen 20-30 Jahren alt und hatten kurze Haare. Eine Person trug eine helle Hose, die andere eine schwarze Hose, aus der eine Art Tuch heraushing. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Falsche Bankmitarbeiter betrügen Seniorin - Zeugenaufruf

Hilders. Mit der Masche "Falsche Bankmitarbeiter" hatten Trickbetrüger am Dienstag (04.11.) im Raum Hilders Erfolg. Eine Frau erhielt per SMS eine Benachrichtigung, mit der Bitte um dringenden Rückruf wegen angeblich nicht rechtmäßiger Kontoaktivitäten. Beim Rückruf meldete sich ein Mann, der sich als Mitarbeiter einer Bank ausgab. In dem Gespräch erklärte er der Geschädigten von einer verdächtigen Buchung an ein Unternehmen. Die Geschädigte kam der Aufforderung des Anrufers nach, dem falschen Bankmitarbeiter die Zugangsdaten zu ihren Konten bei mehreren Banken zu übermitteln. In der Folge erfolgten Abbuchungen von verschiedenen Konten.

Ihre Polizei warnt:

Trickbetrug ist vielfältig.

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt oder Polizeibeamter, Bankmitarbeiter oder Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. - Rufen Sie die Polizei an. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen. - Informierten Sie Angehörige, Verwandte und Bekannte über die aktuelle Anrufwelle.

Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite https://ppoh.polizei.hessen.de/Ueber-uns/Regionales/Regional-Informiert/

Rollerteile gestohlen

Fulda. In der Brauhausstraße stahlen Unbekannte zwischen Dienstagabend (04.11.) und Mittwochmorgen (05.11.) mehrere Bauteile eines schwarz-grünen Peugeot-Rollers, der dort am Straßenrand auf einer Parkfläche für Motorräder abgestellt war. Es entstand rund 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda. In der Von-Schleiffras-Straße verschafften sich Unbekannte zwischen dem 31. Oktober und dem 5. November auf unbekannte Weise Zutritt zu einem Keller eines Mehrfamilienhauses, demontierten die Türscharniere eines Kellerverschlags und stahlen vier Pkw-Kompletträder im Wert von rund 1.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Einfamilienhaus

Eichenzell. Am Samstag (01.11.), zwischen 14.30 Uhr und 20 Uhr, begaben sich Unbekannte auf die Gebäuderückseite eines Wohnhauses in der Berlepschstraße und hebelten eine Terassentür auf. Anschließend wurden im Erdgeschoss und Dachgeschoss alle Zimmer nach Wertgegenständen durchwühlt. Die Täter stahlen Schmuck und Bargeld im Wert von rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(PB)

