Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Handtasche

Vogelsbergkreis (ots)

Schlitz. Am Mittwoch (5.11.), in der Zeit von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zugriff zum Innenraum eines in der Schulstraße geparkten Autos und entwendeten hieraus eine im Fußraum abgestellte Handtasche. Der Wert des Diebesgutes wird auf rund 100 Euro geschätzt.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei: - Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Versichern Sie sich immer, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist - Verschließen Sie die Fenster - auch bei kurzer Abwesenheit

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

