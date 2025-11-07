PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Korrektur: Motorroller gestohlen - Pkw aufgebrochen - Pkw beschädigt (Daten ergänzt)

Fulda (ots)

Motorroller gestohlen

Fulda. In der Blücherstraße stahlen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (06.11.) einen schwarzen Motorroller des Herstellers Piaggio im Wert von rund 1.000 Euro. Das Zweirad war auf dem Gehweg Scharnhorststraße/Blücherstraße abgestellt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Pkw aufgebrochen

Fulda. Unbekannte brachen in der Nacht zu Donnerstag (06.11.), zwischen 2 Uhr und 6.30 Uhr, auf unbekannte Weise einen schwarzen Jeep Wrangler auf, der auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus in der Gutberletstraße abgestellt war. Sie stahlen eine Geldbörse. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Pkw beschädigt

Fulda. In der Löherstraße trat eine bisher unbekannte Person am Donnerstag (06.11), gegen 17.10 Uhr, den linken Seitenspiegel eines schwarzen BMW ab und flüchtete im Anschluss fußläufig in Richtung Gambettagasse. Zeugen, die die Tat beobachteten, beschreiben den Täter folgendermaßen: ca. 20-30 Jahre alt, 1,90 bis 2 Meter groß, schlanke Statur, hüftlange Haare, Cowboy-Hut auf dem Kopf, schwarze Kleidung. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(PB)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 07.11.2025 – 14:56

    POL-OH: Motorroller gestohlen - Pkw aufgebrochen - Pkw beschädigt

    Fulda (ots) - Motorroller gestohlen Fulda. In der Blücherstraße stahlen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (06.11.) einen schwarzen Motorroller des Herstellers im Wert von rund 1.000 Euro. Das Zweirad war auf dem Gehweg Scharnhorststraße/Blücherstraße abgestellt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 14:36

    POL-OH: Verkehrsunfälle für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

    Hersfeld Rotenburg (ots) - Verkehrsunfallfluchten - Hinweise erbeten Bad Hersfeld. Am Donnerstag (06.11.), gegen 15 Uhr, beschädigte eine 47-jährige Land Rover-Fahrerin aus Bad Hersfeld beim Einparken in einer Tiefgarage in der Dippelstraße eine dort geparkte Mercedes E-Klasse. Nachdem sich die 47-Jährige den Schaden ansah, entfernte sie sich unerlaubt von der Unfallstelle. Dank der Hinweise eines aufmerksamen Zeugens ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 14:31

    POL-OH: Diebstahl von Handtasche

    Vogelsbergkreis (ots) - Schlitz. Am Mittwoch (5.11.), in der Zeit von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zugriff zum Innenraum eines in der Schulstraße geparkten Autos und entwendeten hieraus eine im Fußraum abgestellte Handtasche. Der Wert des Diebesgutes wird auf rund 100 Euro geschätzt. In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei: - Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Versichern Sie sich immer, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist - ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren