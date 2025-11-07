Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Korrektur: Motorroller gestohlen - Pkw aufgebrochen - Pkw beschädigt (Daten ergänzt)

Motorroller gestohlen

Fulda. In der Blücherstraße stahlen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (06.11.) einen schwarzen Motorroller des Herstellers Piaggio im Wert von rund 1.000 Euro. Das Zweirad war auf dem Gehweg Scharnhorststraße/Blücherstraße abgestellt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Pkw aufgebrochen

Fulda. Unbekannte brachen in der Nacht zu Donnerstag (06.11.), zwischen 2 Uhr und 6.30 Uhr, auf unbekannte Weise einen schwarzen Jeep Wrangler auf, der auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus in der Gutberletstraße abgestellt war. Sie stahlen eine Geldbörse. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Pkw beschädigt

Fulda. In der Löherstraße trat eine bisher unbekannte Person am Donnerstag (06.11), gegen 17.10 Uhr, den linken Seitenspiegel eines schwarzen BMW ab und flüchtete im Anschluss fußläufig in Richtung Gambettagasse. Zeugen, die die Tat beobachteten, beschreiben den Täter folgendermaßen: ca. 20-30 Jahre alt, 1,90 bis 2 Meter groß, schlanke Statur, hüftlange Haare, Cowboy-Hut auf dem Kopf, schwarze Kleidung. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

