Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kollision zwischen Lkw und Pkw

Fulda (ots)

Fulda. 10.000 Euro Gesamtsachschaden entstand am Freitag (07.11.), um 12.35 Uhr, bei einer Kollision zwischen einem Lkw und einem Pkw in der Fuldaer Innenstadt. Der 44-jährige Lkw-Fahrer rangierte sein Fahrzeug von der Königstraße rückwärts in die Straße Simpliziusbrunnen und blieb dann mit eingeschalteter Warnblinkanlage stehen. Ein Pkw Audi A 5 fuhr dann ebenfalls von der Königstraße kommend vor dem Lkw entlang. Dieser fuhr plötzlich nach vorne und kollidierte mit der linken Seite des Pkw. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

