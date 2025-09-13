POL-PDWIL: Diebstahl eines Leichtkraftrades
Neumagen-Dhron/Papiermühle (ots)
Im Zeitraum vom 06.09.2025, 05:30 Uhr bis 12.09.2025, 07:30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter ein schwarz/rotes Leichtkraftrad (Roller) aus einem Carport in der Ortslage Papiermühle.
Der/die Täter schoben das Leichtkraftrad vermutlich durch die Ortslage und stellten dieses auf einem nicht weit entfernten Privatgrund ab.
Hinweise zu der Tat werden von der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues entgegengenommen.
