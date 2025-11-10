Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Mehrfamilienhaus - E-Scooter gestohlen - Sachbeschädigung - Amtliche Kennzeichen gestohlen

Fulda (ots)

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hofbieber. Am Freitag (07.11.), zwischen 7.30 Uhr und 16.30 Uhr, brachen Unbekannte in der Straße "Öchenbach" im Ortsteil Danzwiesen in ein Mehrfamilienhaus ein. Die Täter schlugen dazu eine Scheibe im Erdgeschoss ein, durchsuchten die entsprechende Wohnung nach Wertgegenständen und stahlen Bargeld. Es entstand rund 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

E-Scooter gestohlen

Petersberg. In der Dipperzer Straße stahlen Unbekannte am Samstag (08.11.), zwischen 0.30 Uhr und 4 Uhr, einen schwarzen E-Scooter mit dem Versicherungskennzeichen 203-YFO, der auf einem Fahrradparkplatz vor einem Schnellrestaurant abgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sachbeschädigung

Fulda. In der Buseckstraße beschädigten Unbekannte am Sonntagnachmittag (09.11.), gegen 15.30 Uhr, den Belag einer Spiel- und Sportfläche im Umfang 1x1 Meter. Die Spielfläche befindet sich auf dem Gelände einer Schule. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Amtliche Kennzeichen gestohlen

Fulda. In der Neuenberger Straße stahlen Unbekannte zwischen Freitag (07.11.) und Sonntag (09.11.) die beiden amtlichen Kennzeichen FD-RS 6334 von einem weißen Ford Transporter. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell