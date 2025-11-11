PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Gießen und des Polizeipräsidiums Osthessen

Osthessen (ots)

Erfolgreiche Zielfahndung - Festnahme in Rumänien nach Sexualdelikt und Raub in Alsfeld

Alsfeld/ Rumänien. In der Nacht zu Sonntag (8.06.), kam es im Bereich der Grünberger Straße zu einem sexuellen Übergriff und einem Raub zum Nachteil einer 33-jährigen Frau. (Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/6052367)

Die Staatsanwaltschaft Gießen und die zuständige Kriminalpolizei in Alsfeld nahmen umgehend die umfangreichen Ermittlungen auf und wandten sich unter anderem auch mit der Veröffentlichung von zu diesem Zweck angefertigten Phantombildern an die Öffentlichkeit. Aufgrund daraus resultierender Ermittlungsergebnisse konnte ein dringender Tatverdacht gegen einen 22-jährigen rumänischen Staatsangehörigen begründet werden, woraufhin der zuständige Haftrichter des Amtsgerichts Gießen auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl erließ.

Im Zuge der sodann geführten Fahndungsmaßnahmen des zuständigen Fachkommissariats für gezielte Personenfahndungen des Polizeipräsidiums Osthessen, ergaben sich Hinweise, dass der 22-Jährige Tatverdächtige nach Rumänien ausgereist ist, um sich den deutschen Ermittlungsbehörden zu entziehen. Im Rahmen eines internationalen Rechthilfeersuchens gelang es den Ermittlern schließlich am 16.10.2025 in Kooperation mit den rumänischen Polizeibehörden, den Tatverdächtigen in Rumänien festzunehmen.

Durch Beamte der osthessischen Polizei wurde der dieser am Mittwoch (5.11.) nach Deutschland zurückgeführt und am Donnerstag (6.11.) dem zuständigen Haftrichter am Amtsgericht Frankfurt am Main vorgeführt. Im Rahmen dessen wurde der Untersuchungshaftbefehl in Vollzug gesetzt und der Tatverdächtige einer hessischen Justizvollzugsanstalt zugeführt. Da die Ermittlungen andauern, können weitere Auskünfte derzeit nicht erteilt werden.

Volker Bouffier,

Stv. Pressesprecher, Staatsanwaltschaft Gießen Tel. 0641/934-3321

Marc Leipold

Pressesprecher, Polizeipräsidium Osthessen Tel. 0661/105-1099

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

