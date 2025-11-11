PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Festnahme nach Pkw-Diebstahl

Fulda/ Schwalmstadt. Am Samstag (18.10.) entwendete ein Unbekannter vom Parkplatz eines Autohandels in der Kohlhäuser Straße in Fulda einen schwarzen Mercedes Benz GLE im Wert von 55.000 Euro. (Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/6142236)

Die Kriminalpolizei Fulda nahm umgehend die Ermittlungen auf. Im Rahmen derer, richtete sich der Tatverdacht gegen zwei Männer im Alter von 21 und 49 Jahren - beide aus dem Schwalm-Eder-Kreis.

Mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Nordhessen wurde am Freitag (31.10.) schließlich der 21-jährige Tatverdächtige in Schwalmstadt vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Fulda beantragte im weiteren Verlauf einen Durchsuchungsbeschluss für dessen Wohnanschrift. Im Rahmen der Durchsuchungen fanden die Beamtinnen und Beamten entsprechendes Beweismittel sowie den gestohlen Mercedes in einer Lagerhalle in Schwalmstadt-Treysa auf.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 21-Jährige entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Beide Männer müssen sich nun wegen des Verdachts des Diebstahls verantworten. Die weiteren Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an.

Franziska Kraus,

Staatsanwaltschaft Fulda, Pressesprecherin, Tel. 0661 / 924-2732

Marc Leipold,

Polizeipräsidium Osthessen, Pressesprecher, Tel. 0661 / 105-1099

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

