POL-PDWIL: Fundunterschlagung

Am 19.11.2025 gegen 11:33 Uhr befand sich ein 54-jähriger Geschädigter aus der VG Wittlich-Land im DM-Markt in der Römerstraße in Wittlich.

Hier verlor er sein Bargeld aus seiner Handyhülle. Als ihm der Verlust auffiel, stellte er umgehend Suchmaßnahmen an, konnte das Bargeld jedoch nicht auffinden.

Es musste vermutet werden, dass ein bisher unbekannter Täter das Bargeld in einem mittleren dreistelligen Betrag auffand und unterschlug.

Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

