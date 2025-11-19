Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl einer Ortstafel in Scheid

Scheid (ots)

Durch bisher unbekannte Täter wurde im Zeitraum zwischen dem 08.11.2025 und dem 17.11.2025 die Ortstafel Scheid, aus Richtung Losheim kommend, entwendet. Die Polizei Prüm hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell