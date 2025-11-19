PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl einer Ortstafel in Scheid

Scheid (ots)

Durch bisher unbekannte Täter wurde im Zeitraum zwischen dem 08.11.2025 und dem 17.11.2025 die Ortstafel Scheid, aus Richtung Losheim kommend, entwendet. Die Polizei Prüm hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Telefon: 06551-9420
Email: pipruem@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 19.11.2025 – 06:40

    POL-PDWIL: Fundunterschlagung

    Wittlich (ots) - Am 18.11.2025 gegen 17:15 Uhr verlor eine 55-jährige Frau aus der VG Traben-Trarbach ihre Geldbörse auf dem Parkplatz des NETTO-Marktes in der Friedrichstraße in Wittlich. Im Rahmen der Suchmaßnahmen konnte die Geldbörse schließlich durch eine Zeugin "in den Hecken" des Parkplatzes aufgefunden werden. Augenscheinlich hatte ein bisher unbekannter Täter die Geldbörse gefunden und das Bargeld an sich genommen. Im Anschluss legte er die Geldbörse "in ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 06:40

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

    Binsfeld (ots) - Am 18.11.2025 gegen 06:30 Uhr befuhr eine 55-jährige Fahrzeugführerin aus der VG Speicher mit ihrem Personenkraftwagen die Straße "Auf dem Aulend" in Binsfeld. In einer Rechtskurve begegnete ihr im Gegenverkehr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit einem dunklen Transporter. Dieser kam vermutlich aufgrund eines Verstoßes gegen das Rechtsfahrgebot von seinem Fahrstreifen ab und geriet auf die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren