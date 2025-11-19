Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fundunterschlagung

Wittlich (ots)

Am 18.11.2025 gegen 17:15 Uhr verlor eine 55-jährige Frau aus der VG Traben-Trarbach ihre Geldbörse auf dem Parkplatz des NETTO-Marktes in der Friedrichstraße in Wittlich.

Im Rahmen der Suchmaßnahmen konnte die Geldbörse schließlich durch eine Zeugin "in den Hecken" des Parkplatzes aufgefunden werden.

Augenscheinlich hatte ein bisher unbekannter Täter die Geldbörse gefunden und das Bargeld an sich genommen.

Im Anschluss legte er die Geldbörse "in den Hecken" ab.

Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

