Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall - LKW kippt auf die Seite

L9 Faulenpuhl (ots)

Am Dienstag, 18.11.2025 gegen 19:30 Uhr kam es auf der L9 bei Faulenpuhl zu einem Verkehrsunfall mit einem LKW und einem beteiligten PKW.

Der Betonmischer LKW befuhr die L9 von Krautscheid kommend in Richtung B410 / Lichtenborn. Während er durch einen bisher unbekannten PKW links überholt wurde, kam der LKW leicht nach rechts auf den unbefestigten Rabatt neben der Straße, sankt dort ein und kippte nach ca. 100 Metern auf die rechte Fahrzeugseite.

Am LKW entstand ein hoher Sachschaden, die Bergung wird am Folgetag durch eine Fachfirma erfolgen.

Die Polizei bittet Zeugen bzw. den PKW Fahrer, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell