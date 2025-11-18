PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall - LKW kippt auf die Seite

L9 Faulenpuhl (ots)

Am Dienstag, 18.11.2025 gegen 19:30 Uhr kam es auf der L9 bei Faulenpuhl zu einem Verkehrsunfall mit einem LKW und einem beteiligten PKW.

Der Betonmischer LKW befuhr die L9 von Krautscheid kommend in Richtung B410 / Lichtenborn. Während er durch einen bisher unbekannten PKW links überholt wurde, kam der LKW leicht nach rechts auf den unbefestigten Rabatt neben der Straße, sankt dort ein und kippte nach ca. 100 Metern auf die rechte Fahrzeugseite.

Am LKW entstand ein hoher Sachschaden, die Bergung wird am Folgetag durch eine Fachfirma erfolgen.

Die Polizei bittet Zeugen bzw. den PKW Fahrer, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Mit freundlichen Grüßen

------------------------------------------------------------
POLIZEIINSPEKTION Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
www.polizei.rlp.de

Ansprechpartner
PHK Illies

Telefon 06551 942-0
Telefax 06551 942-50
pipruem.dgl@polizei.rlp.de
pipruem@polizei.rlp.de

