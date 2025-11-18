PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: mehrere Trunkenheitsfahrten

Wittlich / Platten (ots)

Gleich mehrere Trunkenheitsfahrten mussten die Polizeibeamtinnen und -beamten der Polizeiinspektion Wittlich am 17.11.2025 feststellen.

Zunächst kontrollierten die Beamtinnen und Beamten gegen 13:32 Uhr einen 57-jährigen Mann aus dem Wittlicher Stadtgebiet, welcher mit seinem Fahrrad im Bereich der Neustraße in Wittlich unterwegs war. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab eine Alkoholkonzentration von mehr als 2,3 Promille. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Gegen 13:34 Uhr kontrollierten die Beamten und Beamtinnen sodann einen 54-jährigen Mann aus dem Wittlicher Stadtgebiet, welcher mit seinem Personenkraftwagen in der Himmeroder Straße in Wittlich unterwegs war. Hier wurde festgestellt, dass dieser augenscheinlich aufgrund seiner Alkoholisierung nicht mehr fahrtüchtig war. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Gegen 21:28 Uhr dann kontrollierten die Beamten und Beamtinnen eine 51-jährige Fahrzeugführerin eines Personenkraftwagens aus dem Bereich der VG Wittlich-Land als diese die Bergstraße in Platten befuhr. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab eine Alkoholkonzentration von mehr als 1,8 Promille. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, der Führerschein sichergestellt, eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

